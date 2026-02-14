Ben-Gvir'in Hapishane Baskınına Tepki - Son Dakika
Ben-Gvir'in Hapishane Baskınına Tepki

14.02.2026 16:51
Filistinli Esirler Ofisi, Ben-Gvir'in Ofer Hapishanesi'ne baskınını 'tahkirci' olarak kınadı.

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ramazan ayı öncesinde Ofer Hapishanesi'ne düzenlediği baskını kınayarak, bu adımı "tehlikeli bir tırmanış ve esirlerin onurunu hedef alan bir intikam mesajı" olarak nitelendirdi.

Ofis tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in mübarek ramazan ayı arifesinde Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenlemesini ve buna eşlik eden Filistinli esirlere yönelik baskıcı ve aşağılayıcı uygulamaları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Söz konusu adımın tehlikeli bir tırmanış ve esirlerin onurunu ve moralini hedef alan intikam mesajı olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun, İsrail hapishanelerinde baskı ve suç yaklaşımının devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

Ofisin açıklamasında, baskının, "Esirlerin İdamı Yasası" olarak bilinen düzenlemenin ikinci ve üçüncü oylamalardan geçirilmesine yönelik hızlandırılmış girişimlerin bir parçası olduğu dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, bunun, esirlere yönelik daha aşırı politikaların yerleştirilmesini ve hayatlarının gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bırakılmasını amaçlayan tehlikeli bir girişim olduğu belirtilerek, uluslararası düzeyde hesap sorulmamasının ve caydırıcı bir mekanizmanın bulunmamasının ihlallerin sürmesine yol açtığı kaydedildi.

Filistin tarafında ulusal düzeyde birlik içinde bir tutum alınması, ayrıca Arap ve uluslararası düzeyde acil diplomatik ve hukuki girişimlerde bulunulması çağrısı yapılan açıklamada, işgal altındaki cezaevlerinde tutulan esirlerin korunması için dayanışma kampanyalarının artırılması istendi.

Açıklamada, esirleri "işgalcilerin" suçlarından kurtarmak için, Filistin ulusal düzeyde birleşik bir duruş sergilenmesi ve Arap ve uluslararası düzeylerde acil medya, diplomatik ve insan hakları eylemi çağrısında bulunuldu.

Ofisin açıklamasında ayrıca, Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk ve işkenceye karşı sözleşmelere dayanarak, esirlerin temel haklarını ihlal eden politikaların durdurulması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tutulduğu askeri hapishane Ofer'e baskın düzenleyerek esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi övmüştü.

Aşırı sağcı Bakan'a eşlik eden İsrailliler de hapishane koşullarından övgüyle bahsederek Filistinli esirlerin bu muameleyi görmesini "hayallerin gerçekleşmesi" şeklinde nitelemişti.

İsrailliler, Ben-Gvir'in "kutsal bir hizmeti yerine getirdiğini" savunarak hapishanedeki Filistinlilerin idam edilmesini izlemek istediklerini dile getirmişti.

Kaynak: AA

