Ben-Gvir'in Skandal Görüntüleri

Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu durdurup aktivistleri diz çöktürerek görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Bu eylem, siyasal sadizm olarak nitelendirilirken, İsrail'deki sistematik ahlaki çürümeyi ve cezasızlık kültürünü gözler önüne seriyor. Uluslararası toplum, görüntüleri kabul edilemez bulurken, Ben-Gvir'in bu davranışı İsrail'in 'Ortadoğu'nun tek demokrasisi' imajını paramparça ediyor.