Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın cumartesi günleri Yahudilere açılmasını istedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, cumartesi günleri de fanatik Yahudilerin baskınlarına açılmasını isteyen dilekçeye destek verdiğini açıkladı.

İsrail'de çıkan "Maariv" gazetesinin haberine göre Ben-Gvir'in açıklaması, Mescid-i Aksa'yı yıkmak isteyen "Tapınak" gruplarının cumartesi günleri mescide baskın düzenleyebilmeleri için kısıtlamanın kaldırılması talebinin ardından geldi.

Haberde, söz konusu grupların daha önce İsrail'in cuma ve cumartesi günleri Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin baskın düzenlemesini yasaklayan kararına karşı Yüksek Mahkemeye başvurduğu ve Aksa'nın cumartesi günleri Yahudi baskınlarına açılmasını talep ettiği belirtildi.

Ben-Gvir, iki gün önce gönderdiği mesajda, "Tutumum çok iyi biliniyor. Bunu, 'Tapınak Tepesi'nin cumartesi günleri de Yahudilere açılması' başlıklı 3 Eylül 2026 tarihli mektupla Başbakan'a ilettim." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, "Bu bayramdan itibaren Tapınak Tepesi'nin (Mescid-i Aksa) cumartesi günleri Yahudilere açılmasını onaylamanızı istiyorum. Böylece çok sayıda Yahudi, Yahudi halkı için en kutsal yerde temel hakkını kullanabilecektir." iddiasında bulundu.

Mescid-i Aksa'nın haftanın 7 günü Müslümanlara açıkken Yahudilerin kutsal günleri olan cumartesi günü buraya girmelerinin engellenmesini "haklı gösterecek hiçbir gerekçe bulunmadığını" ileri süren Ben-Gvir, Aksa'nın cumartesi günleri de Yahudi baskınlarına açılması gerektiğini savundu.

Yahudi bayramlarının başlamasıyla İsrail ordusunun koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar son dönemde artış gösteriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde İsrail güçleri yoğun biçimde konuşlanıyor.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılı ile başladı. Bayram dönemi 21 Eylül'de Yom Kippur (Kefaret Günü), 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Sukot (Çardaklar) Bayramı ve 3 Ekim'de Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramı ile devam ediyor.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana tek taraflı kararıyla Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin baskınların durdurulması yönündeki çağrıları ise İsrail makamlarınca karşılıksız kalıyor.???????