Benekli Köyü Ortaokulu Öğrencileri Eserlerini Sergiledi - Son Dakika
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Benekli Köyü Ortaokulu Öğrencileri Eserlerini Sergiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Benekli Köyü Ortaokulu öğrencileri, 4 yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergiledi. Sergide 300 öğrenci tarafından hazırlanan eserler, velilerin de katılımıyla davetlilere sunuldu. Kaymakam Remzi Demir'in de katıldığı sergide, öğrencilerin eserleri incelendi ve fotoğraf çekildi. Sergide ayrıca köydeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı ve davetlilere ikram edildi. Görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Kılıçoğlu, serginin 4 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrenciler ise pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

12.06.2024 19:29
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Benekli Köyü Ortaokulu öğrencileri, 4 yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergiledi, velileri de yaptıkları yöresel yemekleri davetlilere ikram etti.

Okulun bahçesinde düzenlenen sergide 300 öğrenci tarafından hazırlanan eserler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Kaymakam Remzi Demir, yapılan çalışmaları ve eserleri inceledi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerin eserlerini tanıttığı sergide ayrıca köydeki kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı ve davetlilere ikram edildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Zeliha Kılıçoğlu, gazetecilere, serginin 4 yıllık emeğin eseri olduğunu söyledi.

Sergide 300 öğrencinin çalışmalarını sergilediğini ifade eden Kılıçoğlu, şunları aktardı:

"Eserler arasında bireysel ve grup çalışmaları yer alıyor. Sergimizi açarken köydeki vatandaşların da büyük desteği oldu. Burada aynı zamanda yöresel yemeklerin tanıtımını da yaptık. Kadınlar evlerinde hazırladıkları yemekleri getirip burada sergiledi ve ikram etti. Eserlerin hazırlanmasında ve serginin kurulmasında emeği olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrenciler de pandemi sürecinden bu yana resim ile görsel sanatlar alanında çalışmalar yaptıklarını ve hazırladıkları eserleri bugün sergilediklerini söyledi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Uludağ, Tatvan, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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