Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı - Son Dakika
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Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan Bengal kaplanları için Dünya Kaplan Günü'ne özel olarak etten yapılmış pasta hazırlandı. Kaplanlar, karışık etlerden oluşan bu özel pastayı afiyetle yedi.

30.07.2024 22:11
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Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı

Doğal Yaşam Parkı'nda Dünya Kaplan Günü kutlandı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan Bengal kaplanları için Dünya Kaplan Günü'ne özel olarak etten yapılmış pasta hazırlandı. Kaplanlar, karışık etlerden oluşan bu özel pastayı afiyetle yedi.

Yaşadıkları habitatların korunması ve kaplanlarla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda da unutulmadı. Bu özel günde bakıcıları tarafından parkta bulunan iki Bengal kaplanı için karışık etten 12 kilogramlık pasta hazırlandı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki erkek ve dişi Bengal kaplanı, pastalarını afiyetle yedi. Ayrıca kaplanların biyolojik adaptasyonu ve yaşamları hakkında bilgi edinebilmeleri için hafta boyunca çocuk ziyaretçilere Doğa Sınıfı içerisinde çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.

"Kaplanlara özel ilgi"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Bengal kaplanlarının neslinin tehlike altında olduğunu belirterek Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan iki kapana sıcak yaz aylarında özel bir şekilde ilgi ile baktıklarını belirtti. Arsun, "Kaplanların daralan yaşam alanlarından dolayı soyları tükenme tehlikesi altında. Biz de bir çift Bengal kaplanına ev sahipliği yaparak korumamız altında tutuyoruz. 1 hafta boyunca sürecek özel etkinliklerimiz gerçekleşecek. Havaların da sıcak geçmesi nedeniyle kaplanlarımızın serinlemesi için havuzlarına buz kalıpları atıyoruz ve özel fıskiye sulama sistemleri ile kaplanların ferahlamasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bengal kaplanları için etten pasta yapıldı - Son Dakika

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