Bengisu Yaman Koyuncu, Kahire'de Başrol Üstlenecek

27.03.2026 19:44
Soprano Bengisu Yaman Koyuncu, Kahire Operası'nda ilk Türk soprano olarak başrol oynayacak.

Koyuncu, 1, 3 ve 5 Nisan'da Mısır Kahire'deki Cairo Opera House'ta sahnelenecek Giuseppe Verdi'nin "Un Ballo in Maschera" (Maskeli Balo) operasında "Amelia" başrolünü seslendirecek.

İtalyan orkestra şefi Elio Orciuolo yönetiminde gerçekleştirilecek prodüksiyon, farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getiren uluslararası bir proje niteliği taşıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koyuncu, Kahire Operası'nda sahne almaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Aynı zamanda bu sahnede başrolde yer alan ilk Türk soprano olmak, bu deneyimi benim için daha da anlamlı kılıyor. Türk bir sanatçıyı ağırlayacak olmaktan duydukları mutluluk ve heyecanı sürekli dile getiriyorlar. Bu ilgi ve yaklaşımları benim için ayrıca büyük bir memnuniyet." dedi.

Koyuncu, seslendireceği "Amelia"nin çok katmanlı bir karakter olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Amelia, dışarıdan güçlü ve kontrollü görünse de içinde derin bir vicdan ve duygu çatışması taşıyor. Onu asıl güçlü kılan ise vicdanının ve ahlaki değerlerinin aşkının önüne geçebilmesidir. Değerli rejisörümüz sevgili Hazem Tayel ile Amelia'ya dair yaklaşımımız aynı doğrultuda. Bu nedenle sahnede onurlu ve gururlu duruşunu koruyan, derin bir iç çatışma yaşayan bir kadın izleyeceksiniz. Ölümü kabullendiği anda aklına ilk gelen şey oğluna sarılmak olan bir anne. Toplumsal rolü, sorumlulukları ve kalbi arasında sıkışmış bir kadın..."

Rolüne hazırlanma sürecine ilişkin de Koyuncu, karakterin kırılganlığı ile içsel gücünü aynı anda yansıtmaya odaklandığını, orkestra şefi Elio Orciuolo'nun desteğiyle teklifi kabul ettiğini ve daha önce çalışmadığı eseri kısa sürede hazırlayarak sahneye taşımanın zorlu ama öğretici bir deneyim olduğunu ifade etti.

Sanatçı, 2018'de Maggio Musicale Fiorentino Akademisi'ne kabul edilerek burada eğitim aldı. 2019'da Prag'da düzenlenen "Uluslararası Gabriela Benackova Şan Yarışması"nda iki özel ödül kazanarak Türkiye'ye döndü.

Geçen yıl ise İzmir Genç Solistler Yarışması'nda birincilik ödülünü elde etti. Ardından İtalya'da gerçekleştirilen "Mascagni Festivali" kapsamında Pietro Mascagni'nin "L'amico Fritz" operasında "Suzel" başrolünü seslendirdi.

Kaynak: AA

