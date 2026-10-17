Bengü, Diyarbakır\'daki festivalde Nevruz Park\'ı dolduran hayranlarıyla buluştu

Bengü, Diyarbakır'daki festivalde Nevruz Park'ı dolduran hayranlarıyla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Bengü, dün akşam Nevruz Park'ta sahne aldı. Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının "Heyecan", "Saat 3" ve "Yaralı" gibi şarkılarına eşlik etti.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Bengü sahne aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, sanatçı Bengü Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Bengü, "Heyecan", "Saat 3" ve "Yaralı" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Nevruz Park'ı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
Kaynak: AA
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