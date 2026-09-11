Bengü, Paribu Vadi Açıkhava'da 3 bin kişiye 40 şarkılık repertuvar sundu - Son Dakika
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Bengü, Paribu Vadi Açıkhava'da 3 bin kişiye 40 şarkılık repertuvar sundu

Bengü, Paribu Vadi Açıkhava\'da 3 bin kişiye 40 şarkılık repertuvar sundu
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Türk pop müziği sanatçısı Bengü, Paribu Vadi Açıkhava'da 40 şarkılık repertuvarını seslendirdi. Bir buçuk ay süren hazırlıkların ardından çiçeklerle süslenen sahnede konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Türk pop müziği sanatçısı Bengü, Paribu Vadi Açıkhava'da 40 şarkılık repertuvarını seslendirdi.

Bir buçuk ay süren hazırlıkların ardından özel tasarlanan ve çiçeklerle süslenen sahnede izleyici karşısına çıkan Bengü'yü yaklaşık 3 bin kişi dinledi.

Bengü, konserde "Ağla Kalbim", "Saygımdan" ve son teklisi "Dur Nereye"nin de aralarında bulunduğu 40 şarkı söyledi.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan ve çok heyecanlı olduğunu belirten Bengü, "26 senedir söylediğim şarkıları, bu gece bambaşka bir dünyada, şahane bir sahnede söyleyeceğim. Yepyeni de bir şarkı çıkarttık ve etkileşimi çok güzel oldu. Bu akşam ilk defa onu da söyleyeceğim." dedi.

Bengü, Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından İstanbul'da konser verdiğini, kış aylarında da konserlerine devam edeceğini söyledi.

Sahnede izleyicilere seslenen Bengü, "Ben düştüğümde sizdiniz kaldıran, hisseden, alkışlayan sizdiniz. Ne zaman istesem, ne zaman ihtiyacım olsa oradaydınız. Bu akşam buraya geldiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Bengü, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bengü, Paribu Vadi Açıkhava'da 3 bin kişiye 40 şarkılık repertuvar sundu - Son Dakika

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