Benim Öznem Bursa Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benim Öznem Bursa Yıl Sonu Gösterisi

Benim Öznem Bursa Yıl Sonu Gösterisi
16.06.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 'Benim Öznem Bursa' yılı sonu gösterisi yapıldı, Bakan Yardımcısı'ndan destek mesajı.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Özne Çocuk Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan, çocukların yıl boyunca edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını sergileyecekleri "Benim Öznem Bursa" temalı yıl sonu gösterisi yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenigün, Özne Çocuk Yaşam Merkezi'nin pilot uygulama olarak açıldığını belirterek, "Tek örneği Bursa'da olan bir çocuk yaşam merkezi. Deprem bölgesindeki 4 ilimizde de inşallah burayı örnek alarak açmayı düşünüyoruz. Bu pilot uygulamamızın tüm Türkiye'de yaygınlaşması için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da programın, sosyal hizmetlerin çocuk odaklı dönüşümünü, koruyucu ve önleyici yaklaşımın sahadaki güçlü bir yansımasını ve aileyi merkeze alan hizmetlerin sonucunu yansıttığını söyledi.

Özne Çocuk Yaşam Merkezi'nin 0-18 yaş arasına yönelik gündüzlü hizmet modeliyle yapılandırıldığını anlatan Uysal, "Bu model çocukları desteklemeyi, riskleri erken aşamada tespit etmeyi, aile güçlendirerek çocuğun sağlıklı gelişimi sürdürmesini hedeflemektedir." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in de konuşma yaptığı programda, anne-çocuk korosu dinleti sundu, gösteriler yapıldı.

Çocukların hazırladığı sanat eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen bakan yardımcısı Yenigün'e hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benim Öznem Bursa Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
“Dur“ ihtarına uymadı, yakalanınca 710 bin lira ceza yedi "Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca 710 bin lira ceza yedi
Belçika ve Mısır yenişemedi Belçika ve Mısır yenişemedi
Adana’da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
İzmir’de, “dekolteyi seven“ çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı İzmir'de, "dekolteyi seven" çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı
CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı CHP Genel merkezinde 20 kişi daha işten çıkarıldı

20:24
Galatasaray’ın gündemindeki Jhon Duran’ın Zenit macerası sona erdi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi
19:33
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor
Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
18:19
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 23:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Benim Öznem Bursa Yıl Sonu Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.