Benin'de Terör Saldırısı: 28 Asker Hayatını Kaybetti

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Benin'in kuzeyinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen terör saldırısında 28 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, "Point Triple" ismiyle bilinen Nijer ve Burkina Faso ortak sınırında yer alan Benin'in Banikoara bölgesinde konuşlu askerler, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Benin ordusunun karşılık vermesiyle yaklaşık 8 saat çatışma yaşandı.

Çatışmada, en az 28 asker hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso, Nijer, Benin ve Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist gruplar, Gine Körfezi'ne kıyısı ülkelere ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istiyor.