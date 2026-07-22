Bennet'ten Nükleer Anlaşmaya Sert Tepki - Son Dakika
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Bennet'ten Nükleer Anlaşmaya Sert Tepki

22.07.2026 21:16
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Eski Başbakan Bennet, Trump'ın Suudi Arabistan'a nükleer program izni veren anlaşmasını eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı Neftali Bennet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'ın sivil bir nükleer program kurmasına izin veren ABD- Suudi Arabistan anlaşmasını onayladığına dair çıkan haberleri sert bir dille eleştirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Bennet, olası anlaşmanın İsrail'in son dönemde yaşadığı diplomatik başarısızlıklar zincirine bir yenisinin eklenmesi anlamına geldiğini belirtti.

Bennet, "Üzerinde çalışılan nükleer anlaşma, ulusal güvenliğimizi tehdit eden ciddi bir stratejik başarısızlıktır ve İsrail'in diplomatik başarısızlıklar serisine bir yenisinin eklenmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Görev süresi dolmak üzere olan Netanyahu hükümetinin artık karar alma mekanizmalarının odasında bile yer almadığı eleştirisinde bulunan Bennet, "İsrail müzakere masasında yok, hatta tamamen dışlanmış durumda." dedi.

Bu arada eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da Netanyahu hükümetine seslenerek, Suudi Arabistan'ın nükleer program kurmasına izin veren anlaşmaya şiddetle karşı çıkma çağrısı yaptı.

Liberman, Suudi Arabistan'ın sivil nükleer programının "nükleer silahlara sahip olmakla sonuçlanacağı ve böylece Orta Doğu'nun dört bir yanında yasaklı nükleer silahlanma yarışının başlayacağını" iddia etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program desteği verilmesini ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirebilecek faaliyetlerinin önünün açılmasını" öngören anlaşmayı onayladığı belirtilmişti.

Ancak, Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmanın onayladığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu konuyla ilgili doğrudan yorum yapmayacağını belirtmiş ve ABD'nin hiçbir ülkeyle nükleer silahları yaygınlaştırma riski bulunduran hiçbir anlaşmaya girmeyeceğini ifade etmişti.

İsrail, ABD'nin bölgedeki öne çıkan en önemli müttefiki ve Orta Doğu'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine tabi olmayan, resmi olarak açıklanmamış bir nükleer cephaneliğe sahip tek ülke olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bennet'ten Nükleer Anlaşmaya Sert Tepki - Son Dakika

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