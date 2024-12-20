Berber Atilla Alpakan'a Teşekkür Plaketi

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Ankara'da 60 yıl berberlik yaptıktan sonra kullandığı malzemelerini Çubuk Şehir Müzesi'ne bağışlayan Atilla Alpakan'a teşekkür plaketi verildi.

75 yaşındaki Alpakan, mesleği bıraktıktan sonra berber koltuğundan makasa, taraktan usturaya kadar birçok malzemesini Çubuk Şehir Müzesi'ne bağışladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye davet ettiği Alpakan'a teşekkür plaketi verdi.

Verilen plaketle bir devlet sanatçısı gibi onurlandığını vurgulayan Alpakan, "Beni gururlandırdınız, bana ölmeden önce sahip çıktınız. Çok teşekkür ederim." dedi.

Alpakan'a mesleğine olan saygısı ve sevgisi nedeniyle hayran kaldığını dile getiren Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bu tarz ustaların eserlerinin sergilenmesinin müzelerine değer kattığını söyledi.