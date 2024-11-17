Berber Gültekin Doğan, Dükkanında Müzik Atmosferi Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berber Gültekin Doğan, Dükkanında Müzik Atmosferi Yaratıyor

Berber Gültekin Doğan, Dükkanında Müzik Atmosferi Yaratıyor

İstanbul'da yaşayan Gültekin Doğan, 33 yıllık berberlik kariyerinde müzik tutkusunu dükkanına taşıdı. Çocukluk hayalini gerçekleştiremese de, müşterilerine konser ortamı sunarak onları mutlu ediyor.

17.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da yaşayan Gültekin Doğan (46) çocukluğundan beri müziğe ilgi duydu. Ancak Doğan, ailesinin maddi durumu nedeniyle 13 yaşında berber yanında çırak olarak işe başladı. Doğan, 2006 yılında kendi dükkanını açtı. Yıllar içinde müziğe olan tutkusu daha da artan Doğan, dükkanını enstrümanlarla doldurdu. 33 yıldır berber olarak çalışan Doğan, "Hiç sahneye çıkamadım ama sahneyi dükkanıma getirdim. Her anımı müzik içinde yaşayabilirim" dedi.

Küçük yaşta Barış Manço ve Kayahan şarkıları dinleyerek müzik tutkusu gelişen Gültekin Doğan'ın babası elektrikçi annesi ise ev hanımı. Ailesinin maddi durumu elvermediği için 13 yaşında mahalledeki bir berberin yanında çırak olarak işe başlayan Doğan, müzik hayalini gerçekleştiremedi. Ancak 2006 yılında açtığı dükkanını müzik tutkusunu bilen müşterilerinin hediye ettiği enstrümanlarla adeta stüdyoya çevirdi. Hediye edilen müzik aletlerini yenileyen, bakımlarını ihmal etmeyen Doğan, hepsini tek tek ışıklandırarak çeşitli süslemeler de yaptı.

MÜŞTERİLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA KEYİFLİ AYRILIYORLAR

Halk Eğitim Merkezleri'nde enstürman çalmayı da öğrenen Doğan, ilk defa gelen müşterilerin şaşırdığını ancak dükkanı çok beğendiğini, huzur bulduğunu söyledi. Babasının da kendisini desteklediğini aktaran Doğan, "Müşteriler geldiğinde şarkı da açıyorum, konser ortamında yaratarak işimi yapıyorum. Hatta bazen müşterilerle şarkı da söylüyoruz. Moralsiz gelen müşteri bile mutlu ayrılıyor" diye konuştu.

Doğan, "Çıraklık dönemimde pazar günleri tatil yapardım ama yine de babama yardım etmeye gitmek isterdim. Babam ise 'Oğlum, mesleğine odaklan. Yapacaksan en iyisini yap, kötü yapacaksan hiç yapma' derdi. Bu söz, babamın bana verdiği önemli bir öğüttü. Okutabileceği yere kadar okutmak istediğini söylerdi, ama ben çalışmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

'SAHNEYİ DÜKKANIMA GETİRDİM'

O zamanların imkanlarından dolayı yapamadığı için hep hayalinde olan sahneye çıkamadığını aktaran Doğan, "Sahneye hayat şartlarından dolayı hiç çıkamadım. Hayatımda mesleki sorumluluklar ve ihmalsizlikler oldu. Ama hep hayalimde vardı. Ben sahneye çıkamadım, ama sahneyi dükkanıma getirdim. Her anımı müzik içinde yaşayabilirim. Haftada bir konser vermek yerine, sabah dükkanı açtığım andan akşama kadar müzikle dolu bir atmosfer oluşturuyorum. Amacım, gelen her müşterimin mutlu ayrılmasını sağlamak. Pandemiden sonra dükkanımda bir değişim oldu. Gitar atölyesi olan bir müşterim kullanmadığı enstrümanları bana getirdi. Ben de babamdan öğrendiğim elektrikçilik bilgilerini kullanarak bu aletleri onardım, elektriklendirip şekillendirdim. Müzikle dolu bu atmosfer beni ve müşterilerimi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'KONSER ALANINDAYMIŞ GİBİ MUTLUYUM'

Doğan, "Ben kuaförlüğe aşkla bakıyorum. Müziğe de aşkla bakıyorum. İkisini hayatımdan çıkaramadım. Çıkarmış gibi görünsem de çıkamadı. Berberliğe devam ettim. Ama kendi stüdyomu buraya kurmuş oldum. Sabahtan akşama kadar konser alanındaymış gibi mutlu oldum. Müzik beni sahneye almadı. Ama sahne benim dükkanıma gelsin istedim. İnsanlar ne olursa olsun hayallerinden vazgeçmesin. İnsanın hayatında her şey olabilir. Ama kendi istediği sürece mutluluğunu kimse alamaz, iş hayatına da yansıtabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çocukluk, İstanbul, Güncel, Kültür, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berber Gültekin Doğan, Dükkanında Müzik Atmosferi Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Berber Gültekin Doğan, Dükkanında Müzik Atmosferi Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.