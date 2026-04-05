Berdan Çayı'nda Kaybolan Genç İçin Arama Süreci Devam Ediyor

1) BERDAN ÇAYI'NDA KAYBOLAN BATU'YU ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışması, sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında çayın suyu kesildi.

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde şelale bölgesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polis sevk edildi, Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışmaya havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde arama çalışmasına tekrar başladı. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nın suyu kesildi.