İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K. ve M.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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