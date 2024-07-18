Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın Cenazesi Manisa'ya Uğurlandı

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İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenazesi memleketi Manisa'ya uğurlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Dönertaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Mesai arkadaşları tarafından taşınan Dönertaş'ın naaşı katafalka konuldu. Daha sonra Dönertaş'ın özgeçmişi okundu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, törendeki konuşmasında, orman teşkilatının vatan toprağındaki yeşili korumak için 185 yıldır görev aldığını söyledi.

Şimdiye kadar Dönertaş ile 141 ormancının şehit olduğunu hatırlatan Karacabey, şöyle konuştu:

"Ülkenin ormanlarındaki ateşi söndürmek için yakınlarına, ailesine, arkadaşlarına ateş düşüren kardeşlerimiz de olabiliyor. Hüzünlüyüz, Şahin kardeşimizin bu şekilde aramızdan ayrılması bizi üzüyor. Tek tesellimiz onun şehit olarak ahirete göçmüş olmasıdır. İnşallah Rabbimiz onu şehit ve peygamberlerle komşu eylesin. Rabbim böyle acıyı ve kederi bir daha göstermesin."

Karacabey, Dönertaş'ın ailesi ve yakınlarının en değerli emanetlerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Vali vekili Kamil Köten ise Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş'a Türk bayrağı takdim etti.

Meltem Dönertaş, eşinin bir orman gönüllüsü olduğunu belirterek, "Canıyla kanıyla 7/24 ormanlar için çok emek verdi. 2 oğlum var ve onlara da babalarının yolunda çalışmak nasip olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dönertaş'ın cenazesi törenin ardından Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi'ne götürüldü.

Törene, Dönertaş'ın yakınlarının yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı.

Olay

Bergama'da bugün orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Demirtaş, şehit olmuştu.