Berlin\'de 15 Temmuz Paneli: \'Milletin Direnişi\'

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla panel düzenlendi.

Berlin Büyükelçiliğinde "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" başlığıyla düzenlenen panelde, Türk milleti için uzun ve karanlık bir gece olan 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde, SETA Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve 15 Temmuz Darbe Direnişi Platformu Başkanı Avukat Mehmet Alagöz konuşmacı olarak yer aldı.

Panele, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, farklı ülkelerin büyükelçileri ve Türk toplumunun temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından yaşananların Türkiye'nin atlattığı büyük tehlikeyi daha iyi anlamayı sağladığını belirten Miş, "15 Temmuz'un bir tarafında ihanet varsa, diğer tarafında da bir kıyam ve diriliş vardır." dedi.

Miş, darbe girişimine direnen gençlerin canlarını ortaya koyarak darbecilere karşı koyduğunu anlattı. Özellikle şehit olan polislerin ailelerinin yaşadığı acılara dikkati çeken Miş, şehit bir polisin babasının "Evlatsız olunur, vatansız olunmaz." sözünün 15 Temmuz ruhunu özetlediğini ifade etti.

15 Temmuz'un, darbelerin nasıl engellenebileceğine ilişkin dünyaya örnek teşkil edecek bir model olduğunu dile getiren Miş, Türkiye'nin geçmiş darbelerle hesaplaşmada geç kaldığını, bu nedenle FETÖ'nün yaklaşık 40 yıl boyunca devlet kurumlarına sızarak 2016'da darbe girişiminde bulunabildiğini söyledi.

Miş, dezenformasyon ve manipülasyonun kolaylıkla yayılabildiğini vurgulayarak, "Bugün FETÖ'cüler Almanya dahil çeşitli ülkelerde 15 Temmuz'u kendilerinin gerçekleştirmediğine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinde darbe girişiminin başarısız olmasında toplumun özgüveni, darbelerin yıkıcı sonuçlarına ilişkin oluşan toplumsal bilinç, medyanın darbe karşıtı tutumu ve devlet kurumlarındaki dönüşümün etkili olduğuna işaret eden Miş, en kritik unsurun da siyasi liderlik olduğunun altını çizdi.

Miş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka "meydanlara çıkma" çağrısının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Toplumla güven ilişkisi kurduğunuzda ve sizin sözünüzle milyonlarca insan sokağa çıkabildiğinde darbeler başarısız olur. Türkiye'de de şükür ki başarısız olmuştur." ifadelerini kullandı.

"FETÖ ile mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürülmesi" çağrısı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunduğunu, milletin demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyledi.

Katırcıoğlu, 15 Temmuz gecesini "Türk milleti için çok uzun ve karanlık bir gece" olarak nitelendirdi.

TBMM'nin bombalanmasına rağmen milletvekillerinin Genel Kurul'u terk etmediğini vurgulayan Katırcıoğlu, üç bombanın Meclis'e isabet ettiğini, daha sonra güvenlik gerekçesiyle sığınağa geçtiklerini anlattı.

Katırcıoğlu, TBMM'nin millet iradesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci kez gazi oldu." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğinin, gelecek nesillere yaşananların doğru şekilde aktarılmasının önemine işaret eden Katırcıoğlu, "FETÖ ile mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürülmesi" çağrısında bulundu.

"Biz de 15 Temmuz davalarını milletin davası olarak gördük"

15 Temmuz Darbe Direnişi Platformu Başkanı Alagöz de yaklaşık 10 yıldır darbe davalarını takip ettiklerini ve bugüne kadar yaklaşık 300 avukatın şehit yakınları ve gazilerin hukuki temsilini gönüllü olarak üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin geçmişte yaşanan darbelerle tam anlamıyla hesaplaşamadığını belirten Alagöz, 15 Temmuz sonrasında yürütülen yargılamaların bu açıdan bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Alagöz, darbe girişimi gecesi vatandaşların herhangi bir silah taşımadan meydanlara çıktığını ve anayasal düzeni korumak için direnç gösterdiğini anlatarak, "Milletimiz o gece vatanını korudu, biz de 15 Temmuz davalarını milletin davası olarak gördük." dedi.

58 ilde toplam 289 dava açıldığını aktaran Alagöz, tüm duruşmaların sesli ve görüntülü kayıt altına alındığını, böylece yargılamaların daha sağlıklı yürütüldüğünü ifade etti.

Alagöz, darbe davalarında toplam 8 bin 725 kişinin yargılandığını, bunlardan 1634'ünün ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sının müebbet ve 1891'inin süreli hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Toplam 4 bin 891 sanığın mahkum edildiğinin altını çizen Alagöz, 2 bin 870 kişinin beraat ettiğini, 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiğini kaydetti.