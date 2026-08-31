Berlin'de Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika
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Berlin'de Zafer Bayramı Resepsiyonu

Berlin\'de Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını resepsiyonla kutladı. Büyükelçi Turan, Türk bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağı olduğunu vurguladı; savunma sanayisi ve NATO işbirliğine değindi. Kadın Milli Takımı da katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı oyuncuları ve teknik heyeti ile yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşeler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Alman milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Turan ve Deniz Kurmay Albay Görkem Uçlu birer konuşma yaptı.

Turan, 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Türk bağımsızlık mücadelesinin halen Türkiye'nin bulunduğu bölge ve ötesinde, müreffeh ve onurlu bir hayat için hakkını arayan halklara ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın en güçlü ve dinamik savunma sanayilerinden birine sahip olmaktan gurur duyduğunu anlatan Turan, bu kabiliyetlerin Türkiye'nin savunmasını güçlendirirken, NATO'nun caydırıcılığına ve operasyonel kapasitesine de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye ve Almanya'nın askeri ve siyasi açıdan köklü maziye sahip olduğunu dile getiren Turan, "Ortak geçmişimiz temelinde, güvenlik alanındaki ikili ve çok taraflı işbirliğimizi pekiştirerek daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurmay Albay Görkem Uçlu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) adım attığı her coğrafyada, varlık gösterdiği her bölgede ve icra ettiği tüm faaliyetlerde güven telkin ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Zafer Bayramı Resepsiyonu - Son Dakika

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