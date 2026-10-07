Berlin'de 9. Öğrenci Buluşması'nda Büyükelçi Turan yaklaşık 600 kişiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de 9. Öğrenci Buluşması'nda Büyükelçi Turan yaklaşık 600 kişiyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin\'de 9. Öğrenci Buluşması\'nda Büyükelçi Turan yaklaşık 600 kişiyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin Büyükelçiliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğindeki 9. Öğrenci Buluşması, Berlin'de yaklaşık 600 öğrenci ve akademisyenin katılımıyla yapıldı. Büyükelçi Turan ve Eğitim Müşaviri Aksoy, öğrencilerin Türkiye'ye katkı sunacağını belirttiler.

Berlin Büyükelçiliği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "9. Öğrenci Buluşması", Berlin'de yoğun katılımla yapıldı.

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Berlin Eğitim Müşaviri Metin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 600 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Turan, yaptığı konuşmada, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol üstleneceğini belirterek, "Sizler, ülkemizin yalnızca bugünü değil, aynı zamanda yarınlarısınız." dedi.

Turan, öğrencilerin aldıkları eğitim, edindikleri tecrübeler ve kurdukları ilişkilerle Türkiye'nin insan kaynağına, bilim dünyasına, ekonomisine ve uluslararası alandaki gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Gençlerden merak eden, araştıran, sorgulayan ve kendisini geliştiren bireyler olmalarını isteyen Turan, devletin öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmayı ve önlerindeki fırsatları genişletmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Turan, Almanya'daki Türk toplumunun büyüklüğüne işaret ederek, burada eğitim gören öğrencilerin kendi kültürleri, dilleri ve Türkiye'den gelen insanlarla daha yakın bir çevrede bulunma imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

"Sizin başarınız, aynı zamanda Türkiye'nin Almanya'daki görünürlüğüdür"

Eğitim Müşaviri Aksoy da yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'ye katkı sunmak için mutlaka Türkiye'de yaşamalarının gerekmediğini anlatarak, "Nerede yaşarsanız yaşayın, bilginizle, çalışmalarınızla, projelerinizle ve başarılarınızla Türkiye'ye katkı sunabilirsiniz." dedi.

Aksoy, öğrencilerin yalnızca iyi eğitim alıp başarılı kariyerler kurmalarının değil, sorgulayan, araştıran, üreten ve topluma değer katan bireyler olmalarının da önem taşıdığını söyledi.

Yurt dışında edinilen akademik ve kültürel birikimin Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere katkı sağlayabileceğine dikkati çeken Aksoy, öğrencilerin akademisyen, doktor, mühendis, girişimci, diplomat veya eğitimci olarak iki ülke arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Aksoy, "Sizin başarınız, aynı zamanda Türkiye'nin Almanya'daki görünürlüğüdür. Türkiye'nin bilim dünyasındaki itibarıdır. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin en büyük gücünün, iyi yetişmiş, özgüvenli, dünyaya açık ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden insanları olduğunu belirterek, gençlerin Türkiye ile Almanya arasında gelecek yıllarda güçlü bağlar kurulmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Etkinlikte, öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik çalışmaları, kariyer planlamaları ve yurt dışındaki gençlere yönelik destek mekanizmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
Gökhan TuranEtkinlikTürkiyeBerlinEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı Tesettürlü bir TikTok kullanıcısının paylaşımı infial yarattı
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 21:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de 9. Öğrenci Buluşması'nda Büyükelçi Turan yaklaşık 600 kişiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei