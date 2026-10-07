Berlin\'de 9. Öğrenci Buluşması\'nda Büyükelçi Turan yaklaşık 600 kişiyle buluştu

Berlin Büyükelçiliği ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "9. Öğrenci Buluşması", Berlin'de yoğun katılımla yapıldı.

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ve Berlin Eğitim Müşaviri Metin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 600 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Turan, yaptığı konuşmada, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'nin geleceğinde önemli rol üstleneceğini belirterek, "Sizler, ülkemizin yalnızca bugünü değil, aynı zamanda yarınlarısınız." dedi.

Turan, öğrencilerin aldıkları eğitim, edindikleri tecrübeler ve kurdukları ilişkilerle Türkiye'nin insan kaynağına, bilim dünyasına, ekonomisine ve uluslararası alandaki gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Gençlerden merak eden, araştıran, sorgulayan ve kendisini geliştiren bireyler olmalarını isteyen Turan, devletin öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmayı ve önlerindeki fırsatları genişletmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Turan, Almanya'daki Türk toplumunun büyüklüğüne işaret ederek, burada eğitim gören öğrencilerin kendi kültürleri, dilleri ve Türkiye'den gelen insanlarla daha yakın bir çevrede bulunma imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

"Sizin başarınız, aynı zamanda Türkiye'nin Almanya'daki görünürlüğüdür"

Eğitim Müşaviri Aksoy da yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin Türkiye'ye katkı sunmak için mutlaka Türkiye'de yaşamalarının gerekmediğini anlatarak, "Nerede yaşarsanız yaşayın, bilginizle, çalışmalarınızla, projelerinizle ve başarılarınızla Türkiye'ye katkı sunabilirsiniz." dedi.

Aksoy, öğrencilerin yalnızca iyi eğitim alıp başarılı kariyerler kurmalarının değil, sorgulayan, araştıran, üreten ve topluma değer katan bireyler olmalarının da önem taşıdığını söyledi.

Yurt dışında edinilen akademik ve kültürel birikimin Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere katkı sağlayabileceğine dikkati çeken Aksoy, öğrencilerin akademisyen, doktor, mühendis, girişimci, diplomat veya eğitimci olarak iki ülke arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Aksoy, "Sizin başarınız, aynı zamanda Türkiye'nin Almanya'daki görünürlüğüdür. Türkiye'nin bilim dünyasındaki itibarıdır. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğine yapılan bir yatırımdır." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin en büyük gücünün, iyi yetişmiş, özgüvenli, dünyaya açık ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden insanları olduğunu belirterek, gençlerin Türkiye ile Almanya arasında gelecek yıllarda güçlü bağlar kurulmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Etkinlikte, öğrencilerin eğitim süreçleri, akademik çalışmaları, kariyer planlamaları ve yurt dışındaki gençlere yönelik destek mekanizmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.