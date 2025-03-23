Berlin'de Aşırı Sağ ve Sol Gruplar Gösteri Düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sağcılar ile sol gruplar ayrı ayrı gösteriler yaptı.

Berlin'in Friedrichshain semtindeki Ostkreuz Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 800 aşırı sağcı gösteri düzenledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde sol gruplar ise aşırı sağcıların yürüyüş yapmasını engellemek istedi.

Bunun için sol gruplar 15 karşıt gösteri düzenledi ve aşırı sağcıların yürüyüşünün planlandığı güzergah üzerinde bazı caddelerde eylem yaptı.

Zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, iki grup arasında barikat kurdu. Göstericiler barikatı aşmaya çalışırken polis biber gazı kullandı.

Karşıt gösterilere 2 bin 500'den fazla kişi katıldı.

Aşırı sağcı gösteride ve karşıt gösterilerde yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı.

3 aşırı sağcı gösterici tutuklandı

Berlin polis sözcüsü Florian Nath aşırı sağcı gösteride anayasa aykırı semboller kullandıklarından dolayı 3 kişinin hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığını açıkladı.

Aşırı sağcılar, karşıt gösterilerden dolayı yürüyüşü istedikleri güzergah üzerinde yapamadı ve eylemi planlanandan önce sonlandırdı.