Berlin'de Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler tarafından, İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketini protesto edildi.

"Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide" grubu üyesi yaklaşık 100 aktivist, Berlin'in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisine giden yolu kısa süreliğine kapattı.

Olay yerine gelen polis, Filistin destekçisi göstericilere müdahale ederek yolu açtı.

Polisin göstericilere biber gazı sıkmasının ardından arbede yaşandı. Müdahale sırasında iki polis yaralanırken, iki kişi gözaltına alındı.

Gösterici grup, ilerleyen günlerde de benzer protestolar düzenleyeceğini, polis ise bölgede güvenlik önlemlerini sürdüreceğini açıkladı.

Berlin'deki Rheinmetall tesisi önünde son aylarda İsrail'e silah sevkiyatı iddiaları nedeniyle çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.