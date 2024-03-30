Berlin'de Filistin Destekçisi Gruba Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Berlin'de Filistin Destekçisi Gruba Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi bir grup, ana tren garında protesto gösterisi düzenledi. Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı ve bazı göstericiler gözaltına alındı. Polis, gösterinin izinsiz olduğunu ve suç teşkil edecek sloganlar atıldığını belirtti.

30.03.2024 00:59  Güncelleme: 01:02
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Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, ana tren garı içerisinde eylem yapan Filistin destekçisi gruba sert müdahalede bulundu.

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri Berlin ana tren istasyonu içerisinde protesto gösterisi düzenledi.

Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alındı.

Polisin yaptığı açıklamada gösterinin izinsiz yapıldığı, yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç teşkil edecek sloganlar atıldığı için bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin Destekçisi Gruba Polis Müdahalesi - Son Dakika

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