Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi

Berlin\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla yapılan gösteride, çok sayıda kişi bir araya geldi. Göstericiler, İsrail'in yanı sıra Berlin'de Filistin destekçilerine uygulanan polis baskısı ve şiddeti de protesto etti. Eylemin sonunda polis ile eyleme katılan bazı kişiler arasında arbede yaşandı ve en az 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Filistin destekçilerinin çadır kampının boşaltılması sırasında 161 kişi gözaltına alındı ve bazı kişilere cezai işlem başlatıldı.

27.04.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda kişi, Neukölln ilçesinin Hermannplatz Meydanı'nda bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Mehringdamm metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler, İsrail'in yanı sıra Berlin'de Filistin destekçilerine uygulanan polis baskısı ve şiddeti de protesto etti.

Üzerinde "Hitler ölmedi", "Almanya'nın demokratik değerlerini güncelleme zamanı geldi", "Siyonistler, cehennemde bir yer var. Orayı işgal edebilirsiniz", "Gazze'yi koruyun", "Siyonizm bir ölüm tarikatıdır" ve "Dün Naziler bugün Siyonistler" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Siyonizm bir suçtur", "Ellerinizi Filistin'den çekin", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemin Mehringdamm metro istasyonunda son bulmasının ardından göstericiler dağılırken polis ile eyleme katılan bazı kişiler arasında arbede çıktı. Polisin eylemcilere karşı şiddet uyguladığı olayda, en az 4 kişinin gözaltına alındığı görüldü.

Filistin destekçilerinin çadır kampının boşaltılması kapsamında 161 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün Filistin destekçilerinin Federal Meclis binasının karşısındaki yeşillik alanda kurdukları çadır kampının boşaltılması ve ardından yapılan bazı izinsiz gösteriler çerçevesinde 161 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

42 kişi hakkında polise mukavemet ve saldırma, toplumun huzuru bozma, halkı kışkırtma ve hakaretten soruşturma, 89 kişi hakkında da Toplanma Özgürlüğü Yasası'nı ihlal etmekten cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 13 Mayıs'a kadar söz konusu çadır kampının yerini alacak diğer eylemlerin yasaklandığı kaydedildi.

Berlin polisi, dün, Filistin destekçilerinin oluşturduğu "Gazze'ye destek" kampını yasaklayarak tahliye etmiş, bu sırada göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, Berlin, İsrail, Gazze, Uluslararası, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:09:11. #1.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement