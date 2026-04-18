Berlin'de Filistinli Esirler Günü Gösterisi
Berlin'de Filistinli Esirler Günü Gösterisi

18.04.2026 21:08
Berlin'de yüzlerce kişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması için protesto düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, "Filistinli Esirler Günü" dolayısıyla gösteri yapıldı.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplanan ve ardından Hermann Meydanı'na doğru yürüyen yüzlerce kişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını istedi ve İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezası yasasını protesto etti.

Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Tüm esirler serbest bırakılsın", "Filistinli esirlere yönelik idam cezasını durdurun", "Soykırımı durdurun", "Filistinli esirlere özgürlük", "9 bin 600 esir-hepsi serbest kalsın" ve "Onları evlerine getirin" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarının da taşındığı eylemde, "Siyonistler faşisttir", "Terörist İsrail", "İsrail bombalıyor Almanya destekliyor", "İsrail çocukları yakıyor Almanya izliyor", "Filistin'e özgürlük" ve "Gasbedilen topraklarda barış olmaz" sloganları atıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, en az 4 kişi gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Berlin, Güncel

ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı ABD’de dev dolu felaketi: Araçların camları bile kırıldı
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 908’de yıkıldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Fenerbahçe taraftarından Ederson’a protesto Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı Domenico Tedesco son saniyelerde yenilen golle dondu kaldı

21:03
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı
20:49
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel’e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
20:25
İsrail, Lübnan’da koca mahalleyi havaya uçurdu
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu
19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da üçüncü gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Ankara'da üçüncü gol geldi ancak ofsayt
