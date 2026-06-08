Berlin'de Hükümet Protestosu - Son Dakika
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Berlin'de Hükümet Protestosu

Berlin\'de Hükümet Protestosu
08.06.2026 17:03
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Protestocular, Alman hükümetinin istifasını ve erken seçim talep etti, kamu politikalarını eleştirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, Alman hükümetini protesto etti.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan protestocular, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

"M1llion Projesi (Projekt M1llion)" inisiyatifinin düzenlediği gösteriye binlerce kişi katıldı.

Alman bayrakları ile üzerinde "Hükümet istifa", "(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz gitmeli", "Silahlar olmadan barışı sağlayın", "Ülkemiz yolsuzluğa batıyor", "Aile sigortasından elinizi çekin", "NATO'dan hemen çıkın" ve "Merz hükümeti ölüm ve yıkım demektir" yazan dövizler taşıyan göstericiler, "Biz halkız" şeklinde slogan attı.

Alman hükümetinin hemen istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını isteyen göstericiler, ülkeye göçün durdurulmasını ve göç politikasının yeniden düzenlenmesini, Almanya'nın enerji güvenliğinin tüm yönleriyle gerçekçi bir şekilde analiz edilmesini, sağlık reformunun durdurulmasını, kamu yayıncılığı için alınan ücretlerin ve karbondioksit vergisinin kaldırılmasını talep etti.

Ülkede yapılan anketler, halkın Başbakan Merz ve hükümetinin çalışmalarından memnun olmadığını ortaya koyuyor.

Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 26 Mayıs-1 Haziran arasında 2 bin 502 katılımcıyla yaptığı ve 2 Haziran'da yayınlanan ankette, "Başbakan Merz'in şu ana kadar yaptığı çalışmalarından memnun musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 85'i "hayır", yüzde 13'ü "evet" yanıtını vermişti.

Yougov şirketinin 10-13 Nisan tarihlerinde 2 bin 178 katılımcıyla yaptığı ankette de Başbakan Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmayanların oranı yüzde 79, memnun olanların oranı da yüzde 19 olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Hükümet Protestosu - Son Dakika

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