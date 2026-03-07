Berlin\'de İftar Programı

Almanya'da Berlin eyaletinin Ekonomi Bakanı Fransizka Giffey, Aziziye Camisi Derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Berlin'in Neukölln ilçesinin Rudow semtinde faaliyetlerini sürdüren derneğin iftar programında, Giffey'in yanı sıra Türkiye'nin Berlin Başkonsolos Yardımcısı İnanç Arslan, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy, Berlin Eyalet Meclisi Milletvekilleri Derya Çağlar ve Marcel Hopp, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul ile diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Berlin eyaletinin Başbakan Yardımcısı da olan Giffey, burada yaptığı konuşmada, Aziziye Camisi Derneğinin insanlar için yaptıklarından ve özellikle ramazanda insanları bir araya getirmek için gösterdiği çabadan etkilendiğini söyledi.

Giffey, toplumun yararına yapılan faaliyetlerin önemine işaret ederek, Aziziye Camisi Derneğine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Fevzi Mercan da 13 yıl önce kurulan camide çocuklardan yaşlılara kadar herkese yönelik faaliyetler yapıldığını anlattı.

Bölgedeki komşularla iyi ilişkiler kurarak barış ve huzur içinde yaşamak istediklerini dile getiren Mercan, çocukları da topluma faydalı birer fert olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Terörün, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Mercan, "Temennimiz ve çabamız, dünyada tüm insanların barış ve huzur içinde birlikte yaşadığı, savaşların olmadığı, herkesin dini inancını sorunsuz ve korkusuz şekilde yaşadığı bir dünyanın yeniden inşasıdır." diye konuştu.