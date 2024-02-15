Berlin\'de İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentine yönelik saldırıları protesto edildi.

Şehir merkezindeki Breitscheidplatz Meydanı'nda, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplanan çok sayıda kişi, Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Çocuk katillerine vergi yok, Refah'tan elinizi çekin", "Ateşkes" ve "Bir daha asla-herkes için" yazan dövizlerin taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "Savaşı durdurun, Gazze'deki soykırımı durdurun", "Elinizi Filistin'den çekin", "Soykırımı durdurun" ve Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları atıldı.

Mumlarla yere Gazze yazan göstericiler, üzerinde ışıklandırılmış harflerle "Ateşkes" yazısı olan bir pankart taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in şimdi de Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesini bombaladığı, bunun İsrail'in işlediği savaş suçunun sadece bir tanesi olduğu belirtildi.

Gazze'de insanların yalnızca bombalarla öldürülmediği, açlıktan ve susuzluktan da öldüğü vurgulanan konuşmalarda, bundan İsrail kadar Almanya'nın da sorumlu olduğu kaydedildi.