Berlin'de İsrailliler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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Berlin'de İsrailliler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesi için gösteri düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin'e destek gösterisi yaptı. Göstericiler, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ile Filistin arasında diplomatik çözümün bulunmasını ve savaşın bir an önce sona ermesini istedi. Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice, 'İsrailliler etnik temizliğe karşı', 'İsrailliler ateşkes için şimdi', 'İsrail'i silahlandırmayı durdurun' ve 'İsrailliler barış için' yazılı dövizler taşındı. Katılımcılar, 'Askeri çözüm yok, diplomatik çözüm bulun', 'Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor', 'Yaşa Gazze yaşa, yaşa Refah yaşa' ve 'Gazze'ye özgürlük' sloganları attı.

05.04.2024 21:27
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesi için gösteri düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan bir grup İsrailli, Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ile Filistin arasında diplomatik çözümün bulunmasını ve savaşın bir an önce sona ermesini istedi.

Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice, "İsrailliler etnik temizliğe karşı", "İsrailliler ateşkes için şimdi", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "İsrailliler barış için" yazılı dövizler taşındı.

Katılımcılar, "Askeri çözüm yok, diplomatik çözüm bulun", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Yaşa Gazze yaşa, yaşa Refah yaşa" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Gösteriye katılan Guli Dolev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 aydır devam eden korkunç savaş karşısında Almanya'da yaşayan İsrailliler olarak Gazze'deki katliama karşı durduklarını göstermenin önemli olduğunu söyledi.

Dolev, "Esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz. İsrailliler olarak, tüm mahalleleri ve şehirleri yok etme, kitlesel açlık ve yerinden edilmeye maruz bırakma gerçeğiyle yaşayamayacağımıza inanıyoruz. Öncelikle İsrail'den, kendi hükümetimizden bunu durdurmasını talep ediyoruz." dedi.

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesini eleştiren Dolev, "Aynı zamanda Alman hükümetinden de İsrail'in Gazze'de hiçbir gerekçesi olmayan eylemlerini desteklemeyi, silahlandırmayı ve yardım etmeyi bırakmasını talep ediyoruz. Bu çatışmanın her iki tarafına da barışçıl çözüm çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de İsrailliler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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