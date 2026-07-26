Berlin'de LGBT Yürüyüşünde Feci Kaza - Son Dakika
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Berlin'de LGBT Yürüyüşünde Feci Kaza

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Berlin'de LGBT yürüyüşünde bir aracın kalabalığa daldığı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Christopher Street Day (LGBT) yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınlarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Berlin polisi beyaz bir minibüsün kalabalığa dalması sonucu bir kişinin öldüğünü ve en az biri ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de LGBT Yürüyüşünde Feci Kaza - Son Dakika

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