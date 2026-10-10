Berlin'de M1llion Projesi çağrısıyla binlerce kişi Merz hükümetine karşı yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de M1llion Projesi çağrısıyla binlerce kişi Merz hükümetine karşı yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de M1llion Projesi'nin çağrısıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı. Brandenburg Kapısı yanındaki 18 Mart Meydanı'nda toplanan göstericiler, şehir merkezinde yürüyerek 'Merz gitmeli' sloganları attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen hükümet karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı.

"M1llion Projesi (Projekt M1llion)" inisiyatifinin çağrısıyla binlerce kişi tarihi Brandenburg Kapısı'nın yanındaki 18 Mart Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, "(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz gitmeli" ve "Halk biziz" sloganları attı.

Hükümetin politikalarının eleştirildiği gösteride, Almanya bayrakları ve üzerinde "İstifa, Merz için küçük, Almanya için büyük adım", "Merz Ukrayna'nın başbakanı ve kendi halkına ihanet eden başbakan", "Silahlanmayı ve silah tedarikini durdurun", "Bilgisi olmayanlar bizi yönetmek istiyor, bunun için gösteri yapıyoruz", "Rusya ile barış", "Hükümet faaliyet yapıyor, biz acı çekiyoruz" ve "Bu hükümet Almanya için utanç verici" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

"Projekt M1llion" inisiyatifinin talepleri arasında hükümetin hemen istifa etmesi, İsviçre'deki gibi doğrudan demokrasi sisteminin getirilmesi, sağlık reformunun durdurulması, kamu yayıncılığı için alınan ücretlerin ve karbondioksit vergisinin kaldırılması ile Almanya'nın enerji güvenliğinin tüm yönleriyle gerçekçi bir şekilde analiz edilmesi yer alıyor.

Gösteriye katılan Patrick Röbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin politikası ile genel olarak dünyada ve Avrupa'da izlenen politikayı artık kabul etmediği için gösteriye katıldığını belirterek, "Çünkü bizde halk ön planda durmuyor, her şeyde sadece silahlanma, bencillik ve kibir temel alınıyor. Burada görüşümü ortaya koymak ve aktif olarak buna katılmak istiyorum." dedi.

Röbel, doğrudan demokrasi ve insanların söz hakkına sahip olmasını istediğini anlatarak, "Avronun yürürlüğe girmesinde hiçbir etkimiz olmadı, söz sahibi değildik. Askerlik gibi önemli yasalarda halk göz ardı edildi ve partiler karar verdi. Bütün bunlardan artık memnun değilim." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Katherina adlı gösterici de ülkedeki durumun felaket olduğunu aktararak, "İster eğitim sistemi, ister bakım hizmetleri olsun, bu ülkeyi emekliler inşa etti. Bunlar burada yaşamayı hak ediyorlar. Ancak hiçbir şey alamıyorlar. Bu yüzden gösteriye katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katherina, neyi talep ettiğine ilişkin soruya da "Hükümetin gitmesini, erken seçimi ve her şeyin daha adil olmasını. Daha adil olması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
Brandenburg KapısıPolitika18 MartHükümetAlmanyaGüncelBerlinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:12:16. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de M1llion Projesi çağrısıyla binlerce kişi Merz hükümetine karşı yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei