Berlin\'de NETU İftar Programı

Almanya'da Berlin eyaletinin Başbakanı Kai Wegner, Avrupalı Türk İşletmeler Ağının (NETU) iftar programına katıldı.

Mitte ilçesindeki bir otelde düzenlenen NETU'nun iftar programında Wegner'in yanı sıra Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, federal ve eyalet milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve davetliler hazır bulundu.

Wegner, burada yaptığı konuşmada, Berlin'in dünyaya açık bir şehir olduğunu ve çeşitliliğin, hoşgörünün ve saygının toplumu bir arada tuttuğunu söyledi.

Bu çeşitliliğe, dini, etnik ve kültürel çeşitliliğin de dahil olduğunu vurgulayan Wegner, bu yüzden ramazanın ve iftarın da bu şehrin bir parçası olduğunu belirtti.

Wegner, NETU'nun şehrin ekonomisi ve Berlin eyalet hükümeti için önemli ortak olduğunu aktararak, "Siz burada Berlin ekonomisinin güçlü bir aktörüsünüz." dedi.

NETU üyelerine cesaretlerinden ve sorumluluk almalarından dolayı teşekkür eden Wegner, özellikle krizlerin, savaşların ve belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Berlin Başkonsolosu Şanlı, Almanya ve Türkiye'nin, tarihleri, güçlü ekonomik ilişkileri ve toplumları arasındaki derin bağlar sayesinde her zaman yakın temas içinde olduğuna dikkati çekti.

Şanlı, NATO çatısı altında müttefik iki ülkenin savunma ve güvenlik başta olmak üzere göç ve enerji gibi stratejik alanlarda da yakın eş güdüm içinde hareket ettiğini ve ortaklıklarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

NETU Almanya Başkanı Veli Karakaya da NETU'nun kendisini kültürler, şirketler ve kurumlar arasında bir köprü olarak gördüğünü ve NETU üyelerinin Almanya'nın ekonomik gücüne aktif katkı sağladığını anlattı.

NETU Berlin Başkanı Bülent Göktekin ise bu buluşmaların birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Krizlerin, savaşların ve acıların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmek ve şiddetin ve çatışmaların bir an önce sona ermesi için ortak bir duruş sergilemek her zamankinden daha önemlidir." diye konuştu.

Göktekin, Almanya'nın göçle şekillenen ve göç sayesinde zenginleşen çoğulcu bir ülke, bunun en canlı örneklerinden birinin de misafir işçi olarak gelen ailelerin çocuklarının kurmuş oldukları sayısız işletmeler olduğuna işaret etti.

Bu işletmelerin ülkenin refahına büyük katkı sağladığını vurgulayan Göktekin, güçlü ve başarılı bir ekonominin göçmen girişimciler olmadan düşünülemeyeceğini kaydetti.

Göktekin, Türk göçmen girişimcilerin geleceğe güvenle bakmak istediğinin altını çizerek, "Dinleri, kökenleri ya da kıyafetleri nedeniyle dışlanma korkusu yaşamadan hayatlarını sürdürmek istiyorlar." ifadesini kullandı.