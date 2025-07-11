Berlin'de Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kursları sertifika töreni yapıldı - Son Dakika
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Berlin'de Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kursları sertifika töreni yapıldı

Berlin\'de Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kursları sertifika töreni yapıldı
11.07.2025 11:26
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kurslarını başarıyla tamamlayan 146 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kurslarını başarıyla tamamlayan 146 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve Hayrat Vakfı işbirliğiyle Ekim 2024'te başlatılan kurslarda 146 kursiyer, Osmanlı Türkçesi yazmayı ve hat sanatını öğrenerek sertifika almaya hak kazandı.

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Türk Şehitlik Camisi'nde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, kursiyerleri tebrik ederek kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Osmanlı Türkçesi ve hat sanatının geçmişle inançla ve estetik anlayışla kurulan güçlü bir bağ olduğuna işaret eden Şanlı, "Bugün burada esasen kültür tarihimizdeki derin ve anlamlı bir bağın, memleketten binlerce kilometre uzakta yaşatılışını kutluyoruz." dedi.

Kursların yalnızca bir başlangıç olduğu vurgulayan Şanlı, Osmanlı Türkçesi ve hat sanatının ömür boyu sürecek bir öğrenme ve içselleştirme süreci olduğunu dile getirdi.

Hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arzusunun ürünü olarak Müslüman toplumlar arasında geliştiğini vurgulayan Şanlı, her harfin büyük bir emekle şekillendirildiğini ve her çizginin bir ahengin izdüşümü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, Osmanlı, Kültür, Güncel, berlin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Osmanlı Türkçesi ve hat sanatı kursları sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

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