Berlin'de Palyatif Doktoru 8 Hastayı Öldürmekle Suçlandı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de ağustos ayında gözaltına alınan palyatif bakım doktorunun, 8 hastayı öldürmekle suçlandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki doktorun ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğünden şüphelenildiği ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü ifade edildi.

Doktorun, 11 Haziran-24 Temmuz tarihlerinde 4 hastayı öldürdüğü suçlamasıyla gözaltında tutulduğu belirtilen açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda bu sayının 8'e çıktığı kaydedildi.

Şüpheli olarak değerlendirilen diğer 4 vakayı da açıklığa kavuşturmak için mezarların açıldığı belirtildi.