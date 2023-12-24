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Berlin'de Psikiyatri Kliniğinden 2 Hasta Kaçtı - Son Dakika
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Berlin'de Psikiyatri Kliniğinden 2 Hasta Kaçtı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 hasta, sabah saatlerinde kaçtı. Kaçan hastalar, 2 hastane personelini yaraladı. Henüz yakalanamayan 2 kişinin toplum için tehlike arz ettiği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Berlin polisi, kaçan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Berlin\'de Psikiyatri Kliniğinden 2 Hasta Kaçtı
24.12.2023 - 17:15,
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 hastanın kaçtığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, 2 hastanın sabah hastaneden kaçtıkları ve bu sırada 2 hastane personelini yaraladıkları ifade edildi.

Arama çalışmalarına rağmen halen yakalanamayan 2 kişinin toplum için tehlike arz etmeleri nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise kaçan hastalardan birinin kesici alet taşıdığından şüphelenildiği aktarıldı.

Berlin polisinin 2 kişiyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Berlin'de Psikiyatri Kliniğinden 2 Hasta Kaçtı - Son Dakika
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