Almanya'nın başkenti Berlin'de, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğinde tedavi gören 2 hastanın kaçtığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, 2 hastanın sabah hastaneden kaçtıkları ve bu sırada 2 hastane personelini yaraladıkları ifade edildi.
Arama çalışmalarına rağmen halen yakalanamayan 2 kişinin toplum için tehlike arz etmeleri nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Alman medyasında yer alan haberlerde ise kaçan hastalardan birinin kesici alet taşıdığından şüphelenildiği aktarıldı.
Berlin polisinin 2 kişiyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Berlin'de Psikiyatri Kliniğinden 2 Hasta Kaçtı - Son Dakika