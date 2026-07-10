Berlin'de Sağlık Reformu Protestosu - Son Dakika
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Berlin'de Sağlık Reformu Protestosu

Berlin\'de Sağlık Reformu Protestosu
10.07.2026 12:26
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Almanya'da planlanan sağlık reformuna karşı Berlin'de yüzlerce kişi protesto düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığı, sağlık alanında tasarruf yapılmasını öngören reform protesto edildi.

Sağlık reformunun ele alındığı sırada protesto için yüzlerce kişi, Federal Meclisin önünde toplandı.

Göstericiler, "Reforma hayır", "Artık yeter", "Zenginlerde kısıtlama yapın", "Sağlık ve demokrasi için skandal", "Sosyal devletten ellerinizi çekin", "Bizi dinleyin" ve "Sizin siyasetiniz beni öldürüyor" yazılı dövizler taşıdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Alman hükümeti aleyhine sloganların da atıldığı eylemde yapılan konuşmalarda hükümetin sağlık reformuna tepki gösterildi.

Göstericiler, reformun sağlık alanında çalışma koşullarının kötüleşmesine, çalışanların ücretlerinin düşürülmesine, sağlık sigortalarına ödenen katkı payının yükseltilmesine ve aynı zamanda vatandaşların daha az hizmet almasına yol açacağını savunuyor.

Alman hükümetinin planladığı sağlık reformunda 2027'den itibaren sağlık sigortalarının artan maliyetlerini hafifletmek için muayenehaneler, hastane ve eczanelerin harcamalarının sınırlandırması, ilaç katkı payının yükseltilmesi ve eşlerin ücretsiz sağlık sigortası kapsamında bulunmasına yönelik bazı kısıtlamaların getirilmesi gibi önlemler yer alıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Güncel, Berlin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Sağlık Reformu Protestosu - Son Dakika

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