Berlin'de Sol Parti delegeleri Yeşiller ve SPD ile koalisyona onay verdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmelerine başlamayı onayladı.

Sol Parti, 20 Eylül'deki eyalet meclisi seçimlerinin ardından Yeşiller ve SPD ile hükümet kurmaya yönelik ön görüşmeler yaptı.

Ön görüşmelerde üç partinin yöneticileri koalisyon görüşmelerine başlanması konusunda anlaşmaya vardı. Bunun ardından Sol Parti Berlin eyalet teşkilatı, söz konusu anlaşmayı başkent Berlin'de düzenlenen kongrede oylamaya sundu.

Kongrede delegelerin büyük çoğunluğu, Yeşiller ve SPD ile koalisyon görüşmelerine başlanmasına onay verdi.

Sol Parti Berlin Eyalet Meclisi Grubu Eş Başkanı ve partinin eyalet başbakanı adayı Elif Eralp, kongrede oylama öncesinde yaptığı konuşmada, seçimlerde Sol Parti'nin ilk kez birinci parti olduğunu ve kentte tarih yazdığını belirtti.

Eralp, kiracıların, ağır işlerde çalışanların, gençlerin ve göçmenlerin ayağa kalkarak başka bir siyasetin mümkün olabileceğine dair mesaj verdiklerini ifade ederek, "Bunlar bize büyük umutlar bağlıyorlar." dedi.

Delegelerden üç partinin ön görüşmelerde vardığı anlaşmaya onay vermelerini isteyen Eralp, kentte "sol birliğin" yolunun açılmasını talep etti.

İnsanların değişimi seçtiğine dikkati çeken Eralp, "Ancak bunun için sizin yanımda olmanıza ihtiyacım var. Şimdi birlik olmalıyız ve hedefimizi gözden kaçırmamalıyız." diye konuştu.

Eralp, ön görüşmelerde varılan anlaşmanın açıkça Sol Parti'nin imzasını taşıdığını söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Eralp, misafir işçilere misafir gibi davranılmadığını, düşük ücretlerle çalıştırıldıklarını, çoğu zaman aşağılandıklarını ve ırkçılığa maruz kaldıklarını anlattı.

Bu insanların Berlin'i ve Almanya'yı inşa ettiğini belirten Eralp, onlara saygı gösterilmesi ve her şeyden önce eşit haklar tanınması gerektiğini ifade etti. Eralp, bu nedenle ön görüşmelerde varılan anlaşmada, insanların pasaportlarından bağımsız olarak herkesin seçme hakkına sahip olmasının talep edildiğini kaydetti.

Konut ve çalışma alanlarında ayrımcılıkla mücadele edileceğini vurgulayan Eralp, "Çeşitli endişeleri bildiğim ve anladığım için ırkçılığa karşı duracağım ve elbette antisemitizme ve ırkçılığa karşı çıkacağım. Elbette, nereden gelirse gelsin, organize suça ve şiddetin yüceltilmesine karşı mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Partisine ve kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Eralp, eleştirilerin her türlü ölçüyü aştığını ancak Sol Parti'ye yönelik saldırı dalgasının üstesinden geleceklerini dile getirdi.

Sol Parti, 20 Eylül'de düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti olmuştu.

Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında hükümet kurulması halinde Elif Eralp, Berlin eyaletinin başbakanı olacak.

Yeşiller ve SPD, daha önce üç partinin koalisyon görüşmelerine başlamasına onay vermişti.

Partiler arasında koalisyon görüşmelerine 2 Kasım 2026'da başlanması planlanıyor.