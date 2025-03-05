Berlin\'de Turizm Fuarı Başladı

BERLİN, 5 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı salı günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara bu yıl birçok ülke ve bölgeden yaklaşık 5.800 katılımcı iştirak etti.
170'ten fazla ülkenin standının yer aldığı fuar, 6 Mart'a kadar devam edecek.
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