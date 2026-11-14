Berlin'de yüzlerce kişi Gazze ablukasının kaldırılması için yürüdü

Berlin'de yüzlerce kişi Gazze ablukasının kaldırılması için yürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto ve Filistin'e destek için Schöneberg'de toplanıp şehir merkezine yürüdü. Gazze ablukasının kaldırılmasını isteyen göstericiler bayrak ve dövizler taşıdı, gösteri Potsdamer Meydanı'nda sona erdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
İsrail'i protesto etmek ve Filistin'i desteklemek için Schöneberg semtindeki Kleistpark metro istasyonunun yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, şehir merkezine doğru yürüdü.
Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını isteyen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze bekleyemez, sınırları açın", "Yardımların Gazze'ye girişine izin verin", "Soykırımı durdurun", "Namibya, Auschwitz, Gazze-Almanya Lahey'e" ve "Soykırım" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Adalet istiyoruz", "Çocuk katili İsrail", "Soykırımı durdurun", "Gazze ağlama, Filistin hiçbir zaman ölmeyecek" ve "Filistin sonsuza dek yaşayacak" sloganları attı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Potsdamer Meydanı'nda sona erdi.
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