Almanya'da yapılan sandık çıkış anketine göre Berlin'deki eyalet seçiminde Sol Parti ilk sıraya yerleşti. Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren parti, ankette yüzde 24,5 oy alarak ilk sırada yer aldı.
Almanya'da sandık çıkış anketine göre, Berlin'deki eyalet seçiminde, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti
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20.09.2026 20:13:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Berlin'deki eyalet seçiminde Sol Parti ankete göre yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti - Son Dakika
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