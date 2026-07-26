Berlin'deki Saldırgan Polisle Çatışmada Öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de LGBT yürüyüşü güzergahı yakınlarında gerçekleştirilen araçlı saldırının zanlısı Abdul Ballout'un polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, Spandau ilçesindeki bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edilen Abdul Ballout'un yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ballout, polise bıçakla saldırmak isterken Özel Operasyon Timi (SEK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Ağır yaralanan Ballout, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Berlin'de dün LGBT yürüyüşünün yapıldığı alanın yakınında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 29 kişi yaralanmıştı.