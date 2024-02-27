Berlin Film Festivali\'nde İsrail\'in işgal politikalarını eleştiren film tartışma yarattı

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı filmin, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "En iyi belgesel" ödülünü kazanmasının ardından yapılan konuşmalar ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi.
Adalet Bakanı Marco Buschmann, Berlinale'nin ödül törenindeki söylemleri "antisemitik" bularak kovuşturma tehdidinde bulundu.
Buschmann, Funke Medya grubuna yaptığı açıklamada, "Suç teşkil eden eylemleri ödüllendirmek ve bunlara göz yummak cezalandırılması gereken bir suçtur." dedi.
Bakan Buschmann, ayrıca X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Berlinale bu hafta sonu ciddi hasar gördü. Antisemitizm tahammül edilemez ve yeri yoktur. Özellikle de özgür fikir ve kültür alışverişinin olması gerektiği yerde. Yahudi karşıtı nefret söylemi Almanya'da korunan bir görüş değildir." ifadelerine yer verdi.
Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, geçen cumartesi akşamı düzenlenen ödül töreninde yapılan açıklamaları "şok edici derecede tek taraflı ve derin bir İsrail nefreti" olarak nitelendirdi.
Roth, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile Berlinale'deki söz konusu olay hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Roth'un sorumluluğundaki Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan'ın "Başka Ülke Yok" filminin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham'ı alkışladığı vurgulanarak, Filistinli yönetmen yardımcısı Basel Adra'yı alkışlamadığı ima edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ödül töreninde Claudia Roth'un alkışları, bölgede siyasi bir çözüm ve barış içinde bir arada yaşama lehinde konuşan Yahudi-İsrailli gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham'a gitti."
Bu açıklama, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sert şekilde eleştirildi.
Roth ayrıca Abraham'ın Berlin'deki ödül töreninde yaptığı konuşmanın ardından ölüm tehditleri almasının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.
Ne olmuştu?
İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" adlı film, 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "En iyi belgesel" ödülünü kazandı.
Filmin yardımcı yönetmeni Adra, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu.
Alman hükümetini Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrılarını desteklemeye davet eden Adra, "Burada ödülü kutluyorum ama aynı zamanda benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor." dedi.
Adra, "Burada, Berlin'de olduğum için Almanya'dan tek bir şey istiyorum, BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları." diye konuştu.
Filmin İsrailli yönetmeni Abraham ise film üzerinde kolektif olarak 5 yıl çalıştıklarını belirterek, "Ben İsrailliyim, Basel ise Filistinli ve aynı görülmediğimiz bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum ve Basel ise askeri işgal altında. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli." ifadelerini kullandı.
"Doğrudan Eylem" adlı belgesel filmiyle ödül alan ve sahneye Filistin atkısı ile çıkan yönetmen Ben Russell de konuşmasında, "Elbette biz de burada yaşam için ayağa kalkıyoruz. Ateşkes hemen şimdi! Elbette soykırıma karşıyız. Tüm yoldaşlarımızla dayanışma içindeyiz." dedi.
Russell'in ve diğer konuşmacıların İsrail'i "soykırım" ve "apartheid" ile suçlamaları ve Filistin'e destek vermeleri yoğun alkış aldı.
Son Dakika › Güncel › Berlin Film Festivali'nde İsrail'in işgal politikalarını eleştiren film tartışma yarattı - Son Dakika
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