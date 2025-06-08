Berlin Kültürler Karnavalı'nda Türk Grubu Rüzgarı

- Berlin Kültürler Karnavalı'nda renkli görüntüler

Berlin Kültürler Karnavalı geçit töreninde ilk kez Türk bir grup yer aldı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de 27'ncisi düzenlenen Berlin Kültürler Karnavalı her sene olduğu gibi bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Karnavalın geçit töreninde bu yıl ilk kez Türklerin oluşturduğu müzik ve dans grubu geçit töreninde yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü kutlamak amacıyla organize edilen geleneksel Berlin Kültürler Karnavalı'nın 27'ncisi düzenlendi. Berlin'de 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen bu dört günlük etkinlik, Karnavalı her sene olduğu gibi bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Berlin'de 1995'ten bu yana düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen etkinliğe, binlerce kişi katıldı.

Blücherplatz Meydanı'nda kurulan yaklaşık 350 stantta kültürel yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yine burada kurulan sahnelerde, Berlin'de yaşayan farklı etnisitelerden çok sayıda amatör ve profesyonel müzik grupları kendi ülkelerinin geleneksel müziklerini seslendirme fırsatı buldu. Bu sahnelerde çeşitli Türk müzik grupları sahne aldı.

Karnavalın geçit töreni ise bu yıl Frankfurter Allee üzerinde gerçekleştirildi. Karnaval geçidi, Proskauer Strasse'den başlayıp Berolinastrasse'de son buldu. Geçit töreninde, farklı milletlerden 60'tan fazla grup, müzik, dans, performans, görsel sanatlar ve akrobasi gösterileri sundu. Brezilya samba dansından Çin aslan dansına, Türk zeybeğinden Batı Afrika davullarına ve İsviçre karnaval müziğine kadar geniş bir kültürel yelpazede performans sergilendi.

Berlin'de yaşayan en büyük yabancı nüfusunu Türklerin oluşturmasına rağmen, karnavalın geçit töreninde yıllardır Türkiye temsil edilmezken, bu yıl ilk kez Türklerin oluşturduğu müzik ve dans grubu geçit töreninde yer aldı. Grup, geleneksel folklorik kostümler içerisinde geçit güzergahı boyunca oyun havaları, halay ve zeybek gibi dans figürlerini sergiledi.

Werkstatt der Kulturen (Kültürler Atölyesi) tarafından organize edilen bu etkinlik, Berlin'in 180'den fazla ülkeden gelen 450 binden fazla göçmen nüfusunun kültürel katkılarını sergileyen bir platform sunuyor. Karnaval, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda hoşgörü, eşitlik ve dayanışma mesajları veren bir sosyal etkinlik olarak da önem taşıyor.