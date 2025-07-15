Berlin Mahkemesi'nden Filistinli Doktora Mücadele Hakkı

Almanya'da Berlin İdare Mahkemesi, Filistin kökenli İngiliz doktor Ghassam Ebu Sitte'ye Nisan 2024'te getirilen siyasi faaliyet yasağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Berlin İdare Mahkemesi, Berlin Yabancılar Dairesinin Sitte'nin Berlin'de 12 Nisan 2024'te düzenlenen Filistin kongresine katılmasını ve kongreyle ilgili herhangi bir açıklama yapmasını haksız yere yasakladığına hükmetti.

Mahkeme, kararında Yabancılar Dairesinin İkamet Yasası'ndaki bir maddeyi Sitte'ye yönelik uygulamasının hukuka aykırı buldu ve Sitte'nin açıklamalarının özgürlükçü demokratik temel düzeni veya kamu güvenliğini tehlikeye atmasının beklenmeyeceğini kaydetti.

Yabancılar Dairesi'nin Sitte'nin suç teşkil eden herhangi bir ifadeyi ya da terör örgütlerine destek eylemini gerekçe olarak göstermediğini ifade edilen kararda, söz konusu tehlike mevcut olsa bile faaliyet yasağının yine de orantısız olacağına hükmedildi.

Sitte'nin Ekim ve Kasım 2023'te İsrail hava saldırılarının tanığı olduğuna işaret eden mahkeme, Sitte'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da dinlendiğinin göz önünde bulundurulmasının gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan 2024'te düzenlenen Filistin Kongresi, başladıktan bir süre sonra polis tarafından sonlandırılmıştı.

Filistin destekçilerinin gerçekleştirmek istediği ve 3 gün sürmesi planlanan kongrede İsrail'in eylemlerinde Almanya'nın suç ortaklığının da ele alınması öngörülüyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.