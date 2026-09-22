Berlin seçimini ilk sırada bitiren Sol Parti adayı Eralp, kiraları düşürmek istiyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerini birinci sırada tamamlayan Sol Parti'nin (Die Linke) başbakan adayı Elif Eralp, seçimlerde beklediğinden daha büyük bir başarı elde ettiklerini, özellikle göçmen kökenli seçmenlerin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Berlin'de 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinin sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Eralp, ilk duygusunun "çok büyük bir sevinç" olduğunu ifade etti.

Eralp, "Bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Çok çok sevindim. Berlinliler bana güvendiklerini gösterdiler." dedi.

Özellikle göçmen kökenli seçmenlerden yoğun destek gördüğünü belirten Eralp, "Bütün insanlar ama özellikle de göçmen kökenli insanlar beni çok destekledi. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi Berlin'i daha yaşanabilir bir yer yapacağız." diye konuştu.

Müslümanlar ve Filistinliler yeterince temsil edilmemiş hissediyorlar

Eralp, partisine yönelik Yahudi karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri ve bu konuda hükümetten gelen baskıları reddederek, tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini kaydetti.

Almanya'da özellikle Filistinlilerin ve Müslümanların temsil edilmesi konusunda mevcut politikaları değiştirmek istediğini aktaran Eralp, "Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil. Ben tüm insanları görüyorum. Müslüman olsun, Filistinli olsun. Yahudi olsun. Siyasetin görevi toplumdaki farklı kesimleri görmek ve temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Eralp, insan hakları temelinde ortak bir siyaset yürütmek istediğini belirtti.

Kendisine oy veren göçmen kökenli seçmenlere özellikle teşekkür eden ve bu kesimlerin mevcut siyasette yeterince görünür olmadığını dile getiren Eralp, bu durumu değiştirmek istediğini belirtti.

Seçim sürecinde ayrımcılık ve ırkçılığın da gündeme gelen konular arasında olduğunu, bu konularla mücadele edeceğini söyleyen Eralp, Berlin'i birlikte inşa eden göçmen kökenli insanların da görülmesi gerektiğini, kamu kurumlarındaki başörtüsü yasaklarının da kaldırılması gerektiğini vurguladı.

En önemli konu kira

Eralp, seçim kampanyası sırasında Berlinlilerin kendisine en çok kira fiyatları ve hayat pahalılığı konusunda şikayette bulunduğunu belirtti.

Berlin'de insanların çalışmasına, vergi ödemesine rağmen artan yaşam maliyetleri nedeniyle geçinmekte zorlandığını ifade eden Eralp, "İnsanlar Berlin'de yaşıyor, çalışıyor, vergilerini ödüyor ama artık iyi bir yaşam sürdüremiyorlar. Çünkü her şey çok pahalı." dedi.

Kira fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini savunan Eralp, "Kiraları düşürmek istiyoruz ve herkesin burada iyi, yaşanabilir bir hayat sürdürmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Eralp, çocukluk ve gençlik döneminde siyasi bakışını etkileyen başlıca olayların, 1990'lı yıllarda Almanya'da yaşanan ırkçı saldırı ve olaylar olduğunu söyledi.

Bu dönemde ailesine "Siz de Türkiye'den geldiğiniz için biz de böyle şeyleri görecek miyiz?" diye sorduğunu anlatan Eralp, bu deneyimlerin kendisini adalet ve ırkçılıkla mücadele etmeye yönelttiğini anlattı.

Ailesine teşekkür etti

Seçim kampanyasında ailesinin kendisine verdiği desteğin de önemine değinen Eralp, anne ve babasının maddi ve manevi olarak kendisinin yanında olduğunu söyledi.

Annesinin kampanya sürecinde çocukların bakımında da kendisine yardımcı olduğunu belirten Eralp, Türkiye'deki ailesinin de kendisini desteklediğini ve kendisi için dua ettiğini belirterek tüm yakınlarına teşekkür etti.