 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı

Berlin ve Köln\'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı

Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki güvenlik personeli greve gitti, terminaller boş kaldı. Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 11 havalimanında güvenlik personeli iş bıraktı. BER kalkışlı uçuşlar iptal edildi. Köln'de de neredeyse tüm uçuşlar durduruldu, havalimanı terminali boş kaldı. Güvenlik personeli, daha yüksek ücret ve daha fazla mesai ödemesi istiyor. Havalimanlarındaki yaklaşık 25 bin güvenlik personeli, çalışma saati ücretine 2.80 euro zam, fazla mesai için ek ücret ve gece yarısı ikramiyelerinin artırılmasını talep ediyor. Yaklaşık 200 bin yolcu etkilenecek.

01.02.2024 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı

BERLİN - Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki güvenlik personeli greve gitti, terminaller boş kaldı.

Almanya'da Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine 11 havalimanında güvenlik personeli iş bıraktı. Ver.di'nin çağrısı üzerine başlayan 1 günlük uyarı grevinde Berlin Brandenburg Havalimanı ve Köln-Bonn Havalimanı'ndaki personelin iş bırakmasıyla havayolu ulaşımı sekteye uğradı. BER kalkışlı uçuşlar iptal edildi. Köln'de de neredeyse tüm uçuşlar durduruldu, havalimanı terminali boş kaldı.

BER'de greve katılan Murat Sapmaz, çoğu zaman normal çalışma saatleri olan aylık 160 saatten fazla çalıştıklarını, ancak fazla mesailer için ek ödeme almadıklarını söyledi. Sapmaz, "Bizler ayda ortalama 180 saat çalışıyoruz. Hatta yazın 190 saati, 200 saati buluyor. Ama fazla çalıştığımızı ekstradan ödemiyor bu firma" dedi.

Gece vardiyaları için de çok az ek ödenek aldıklarını belirten Sapmaz, "Mesela ben saat 02.00'de kalkıyorum çalışmak için, başka arkadaşlar saat 00.00'da kalkıyorlar 04.00'te burada olabilmek için. Yolumuz çok uzak, iş şartları da çok zor" ifadesini kullandı.

5 yıldır havalimanında çalıştığını ifade eden Sapmaz, güvenlik çalışanları olarak saat ücretlerine 2.80 euro zam, fazla mesaiye ek ücret ve gece mesailerinin ek ödentilerinin artırılmasını istediklerini açıkladı.

Gece saatlerinde başlayan grevin yarın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Güvenlik personeli, daha yüksek ücret ve daha dazla mesai ödemesi istiyor

Havalimanlarındaki yaklaşık 25 bin güvenlik personeli, çalışma saati ücretine 2.80 euro zam, fazla mesai için ek ücret ve gece yarısı ikramiyelerinin artırılmasını talep ediyor. Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği işveren tarafı olarak 2024 yılı için yüzde 4, gelecek yıl için ise yüzde 3 zam teklif ederken, sendika teklifi reddediyor. Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke yaptığı açıklamada, "Bu bölgelerdeki çalışma koşulları o kadar felaket ki insanlar artık rahatlamak istiyor" dedi. Werneke, havalimanlarındaki grevlerin, tren makinistlerinin grevinin sona ermesinden kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesini ise "tesadüf" olarak nitelendirdi.

Yaklaşık 200 bin yolcu etkilenecek

Almanya Havalimanı Birliği tarafından yapılan açıklamada, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanlarında başlayan grev nedeniyle yaklaşık bin 100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği, bu iptal ve ertelemelerden ise yaklaşık 200 bin yolcunun etkileneceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi!
    20:07 ABD basınında dikkat çeken Orta Doğu analizi! "Bu anı yalnızca Türkiye yakalayabilir"

    Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.

  • Ataşehir Belediyesi, İYİ Parti'nin CHP'yi teröre suçlaması afişlerinin sorumluluğunu reddetti
    18:11 Ataşehir Belediyesi, İYİ Parti'nin CHP'yi teröre suçlaması afişlerinin sorumluluğunu reddetti

    CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.

  • DEM Parti'den İzmir adaylığı konuşulan Tunç Soyer sessizliğini bozdu
    18:09 DEM Parti'den İzmir adaylığı konuşulan Tunç Soyer sessizliğini bozdu

    Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.

  • Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
    17:52 Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

  • Almanya'da güvenlik personelleri greve gitti, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi
    17:43 Almanya'da güvenlik personelleri greve gitti, havalimanlarında uçuşlar iptal edildi

    Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.

  • İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar
    17:36 İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar

    İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

  • AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek
    17:34 AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

    AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.

  • MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı
    17:27 MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.

Köln Bonn Havalimanı, Brandenburg, Almanya, Berlin, Ulaşım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin ve Köln'de havalimanları grev nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement