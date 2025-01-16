Bern Büyükelçisi\'nden \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İncesu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçen İncesu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafına oy verdi.

İncesu, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Filip Stevanovic'in "Iska" fotoğrafını oyladı.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların son derece başarılı olduğunu kaydeden İncesu, "Fotoğrafçılar anı çok iyi yakalamış. Seçim yapmak oldukça güç. Ben fotoğrafları seçerken daha çok pozitif tarafından bakmaya çalıştım, fotoğraflarda birleştirici olabilecek unsurları görmeye çalıştım." dedi.

İncesu, dünya genelinde son dönemde çok fazla olumlu gelişme yaşanmadığını da belirterek, "Umut vadeden ve geleceğe dönük fotoğraflar üzerinden seçim yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İncesu, AA muhabirleri tarafından takdim edilen "Kanıt" kitabını inceledi.