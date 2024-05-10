Bernie Sanders: İsrail\'in Refah\'a kara saldırısı durumu daha da kötüleştirecek

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ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Refah'ın doğusuna düzenlediği kara saldırısını genişletmesinin Gazze Şeridi'ndeki "tarifsiz durumu daha da kötüleştireceğini" söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Sanders, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze nüfusunun yüzde 80'inin yerinden edildiğini hatırlatarak 600 bini çocuk 1,3 milyon Filistinlinin Refah'a sığındığına işaret etti.

Biden'ın Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin İsrail'e silah tedarikini sonlandıracağı açıklamasına değinen Sanders, "Refah'a yönelik (kapsamlı) bir saldırı, bu tarifsiz durumu daha da kötüleştirecektir. (ABD Başkanı Joe) Biden haklı, ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yıkıcı ve insanlık dışı savaş politikalarını desteklemek için daha fazla bomba ve top mermisi sağlamaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.