Berri: İsrail 'mutlak kötülük'

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile yaptığı görüşmede, İsrail'in "mutlak bir kötülük" olduğunu söyledi.

Lübnan Meclis Başkanlığının açıklamasına göre Berri, Beyrut'ta bulunan Ortagus'la bir araya gelerek Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in bölgede yaptıklarına değinen Berri, "İsrail mutlak bir kötülüktür ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi direnişi gerektirir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ateşkes anlaşmasında arabulucu olarak İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Berri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını istedi.

ABD'li yetkili Ortagus'un tepki çeken açıklamaları

Morgan Ortagus, dün Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'deki ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"İsrail'e Hizbullah'ı yendiğini için teşekkür ederim." diyen Ortagus, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolünün olduğunu ileri sürmüştü.

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açmıştı.