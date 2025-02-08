Berri: İsrail 'mutlak kötülük' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berri: İsrail 'mutlak kötülük'

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Ortagus ile görüşmesinde İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline tepki gösterdi.

08.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ile yaptığı görüşmede, İsrail'in "mutlak bir kötülük" olduğunu söyledi.

Lübnan Meclis Başkanlığının açıklamasına göre Berri, Beyrut'ta bulunan Ortagus'la bir araya gelerek Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in bölgede yaptıklarına değinen Berri, "İsrail mutlak bir kötülüktür ve Lübnan topraklarını işgal etmeye devam etmesi direnişi gerektirir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ateşkes anlaşmasında arabulucu olarak İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Berri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını istedi.

ABD'li yetkili Ortagus'un tepki çeken açıklamaları

Morgan Ortagus, dün Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD'deki ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"İsrail'e Hizbullah'ı yendiğini için teşekkür ederim." diyen Ortagus, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu olayda rolünün olduğunu ileri sürmüştü.

Ortagus, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtirken, "Hizbullah'ın hiçbir şekilde hükümette yer almayacağını" iddia etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışan Ortagus'un İsrail'in sembolü olan "Davut Yıldızı" yüzük taktığı görülürken, olay sosyal medyada da tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berri: İsrail 'mutlak kötülük' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
14:20 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum 2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
23:01 Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü Bungolav tatiline geldi, yol tartışmasında silahla vurularak öldürüldü
22:48 Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
22:47 Trump’ın tepkisi bomba Time, Musk’ı başkanlık koltuğuna oturttu Trump'ın tepkisi bomba! Time, Musk'ı başkanlık koltuğuna oturttu
22:18 Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye’den destek istedi Bayırbucak Türkmenleri ülkeleri için Türkiye'den destek istedi
22:03 Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu Bolu Kartalkaya Yangın Faciası Soruşturmasında Son Durum: 22 Tutuklu
21:35 Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 18:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Berri: İsrail 'mutlak kötülük' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.