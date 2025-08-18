Berri: İstikrar İsrail'in Çekilmesine Bağlı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkede istikrarın yolunun İsrail işgalinin son bulmasından geçtiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Meclis Başkanı Berri, görüşmede, İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve Lübnan topraklarından uluslararası olarak tanınan sınırlara çekilmesi konusunu gündeme getirdi.

"Lübnan'da istikrarın yolunun ve halkın köylerine dönmesine hazırlık olarak yeniden imar sürecinin başlatılmasının İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinden geçtiğini" ifade eden Berri ayrıca, Lübnan ordusuna destek sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Berri ile görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesi ilgilendiren konuları görüştük ve Lübnan'da, güneyde, kuzeyde ve ülkenin her yerinde refaha nasıl ulaşacağımızı tartıştık. Doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınmasına yönelik attığı adım sonrası İsrail'in de adım atmasının beklendiğini söylemişti.

Barrack açıklamasında, "Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn ise, Barrack ile görüşmede, "Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır." demişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.