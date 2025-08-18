Berri: İstikrar İsrail'in Çekilmesine Bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Berri: İstikrar İsrail'in Çekilmesine Bağlı

18.08.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Meclis Başkanı Berri, istikrarın ancak İsrail'in işgalden çekilmesiyle sağlanacağını belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkede istikrarın yolunun İsrail işgalinin son bulmasından geçtiğini söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Berri, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

Meclis Başkanı Berri, görüşmede, İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve Lübnan topraklarından uluslararası olarak tanınan sınırlara çekilmesi konusunu gündeme getirdi.

"Lübnan'da istikrarın yolunun ve halkın köylerine dönmesine hazırlık olarak yeniden imar sürecinin başlatılmasının İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinden geçtiğini" ifade eden Berri ayrıca, Lübnan ordusuna destek sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Berri ile görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesi ilgilendiren konuları görüştük ve Lübnan'da, güneyde, kuzeyde ve ülkenin her yerinde refaha nasıl ulaşacağımızı tartıştık. Doğru yönde ilerliyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınmasına yönelik attığı adım sonrası İsrail'in de adım atmasının beklendiğini söylemişti.

Barrack açıklamasında, "Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Avn ise, Barrack ile görüşmede, "Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır." demişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, Nebih Berri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berri: İstikrar İsrail'in Çekilmesine Bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: Berri: İstikrar İsrail'in Çekilmesine Bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.