Berri ve Albares'den Lübnan Görüşmesi - Son Dakika
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Berri ve Albares'den Lübnan Görüşmesi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İspanyol Dışişleri Bakanı Albares ile Lübnan'daki durumu ele aldı.

15.01.2025 16:55
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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Lübnan'daki durumu ele aldı.

Berri'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan Meclis Başkanı'nın, İspanyol Dışişleri Bakanı Albares ve beraberindeki heyetle başkent Beyrut'taki ofisinde görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İspanya-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra Lübnan'daki ve bölgedeki genel durum ile siyasi gelişmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares de X sosyal medya platformundan Berri ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Albares, "İspanya'nın Lübnan'da yeni hükümetin kurulması ile barış, istikrar ve refaha yönelik kararlılığa verdiği desteği belirttim." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu turuna çıkan İspanya Dışişleri Bakanı Albares, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'a gelmişti.

Albares'in Lübnan ziyaretinin ardından Suriye'ye gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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